Mark van Bommel moet het toegeven: "Dat kende ik nog niet"

Royal Antwerp FC speelt dit weekend op Charleroi. Een verplaatsing waar The Great Old het traditioneel moeilijk heeft.

Zaterdagavond is Royal Antwerp FC te gast in Charleroi voor het elfde duel in de Jupiler Pro League, met twee extra Rode Duivels in de ploeg.

Mandela Keita en Arthur Vermeeren kenden hun debuut bij de nationale ploeg. “Debuteren voor je land: daarvoor ben je voetballer geworden. Dat ze zij aan zij invielen maakt het extra mooi. Twee spelers die vorig jaar rond deze tijd nog niet eens in de basis stonden…”, vertelt Mark van Bommel aan Het Laatste Nieuws.

Antwerp staat voor drukke weken met twee keer Porto, de beker, Club Brugge, Genk en Standard in aantocht. “Alle wedstrijden zijn super zwaar, zeker als ze elkaar zo snel opvolgen. Het zijn inderdaad grote ploegen qua naam. Maar iedereen kan van iedereen winnen in België. We hebben geen heel brede kern. Iedereen moet fit blijven.”

Dat geldt nog niet voor Ritchie De Laet en Sam Vines voor het duel op Charleroi, waar Antwerp al vijf jaar niet kon winnen. Vorig seizoen werd er twee keer verloren.

“Vorig jaar schoten ze twee keer op doel en verloren we toch twee keer. Dat zegt al veel over hoe lastig het is. En het bezoek van de kampioen werkt als dubbele motivatie. We moeten het stadion stil spelen, niet wakker maken. ‘Mazzu-time’? Nee, dat kende ik niet. Daar zullen we op moeten letten dan.”