Standard tikt eigen supporters op de vingers

Standard sprak donderdag zijn fans aan via de clubmedia. Dit met een boodschap die eigenlijk nooit zou moeten komen.

Zo herhaalt de club via zijn officiële kanalen dat het ten strengste verboden is om met bekers te gooien in het stadion. 'Een schrijnend en gevaarlijk fenomeen blijft zich voordoen op de tribunes tijdens onze thuiswedstrijden, nl. het gooien met drinkbekers', begint Standard op zijn website.

'Ondanks sensibiliseringscampagnes van enkele jaren geleden, zien we dit respectloos gedrag opnieuw toenemen. Bovendien is er sinds de invoering van herbruikbare plastic bekers aan het begin van dit seizoen een reëel gevaar voor lichamelijke letsels'

Het gaat zelfs zo ver in Luik, dat tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge maar liefst vier fans moesten verzorgd worden. Dit na een beker tegen zich te krijgen. 'Tijdens de vorige wedstrijd tegen Club Brugge raakten verschillende mensen gewond door bekers die tijdens de wedstrijd rond werden gegooid. Vier van hen moesten zelfs behandeld worden door de Rode Kruis-diensten die in het stadion aanwezig waren.'