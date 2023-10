Anderlecht-fans zullen zich dit van tien jaar geleden nog levendig herinneren

Er zijn zo van die momenten die in het geheugen gebrand staan. Bijvoorbeeld, waar was u tien jaar geleden toen Zlatan Ibrahimovic zijn show opvoerde in het toen nog Constant Vanden Stock-stadion?

Wie op die 23ste oktober in het stadion zat, zal het zich nog heel goed voor de geest kunnen halen. Het was de dag dat PSG naar het Astridpark afzakte en Zlatan er vier binnenlapte, waaronder een fantastische wereldgoal vanop 30 meter in de kruising. Ibrahimovic kreeg die dag zelfs een staande ovatie van het Anderlecht-publiek en dat kwam in verschillende interviews daarna terug als een memorabel moment voor de Zweed, die onlangs zijn pensioen aankondigde. Hieronder kan u wel nog eens mee genieten... When Zlatan scored FOUR 😳#UCL pic.twitter.com/mJ19bIxB7Q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2023