Is Standard eindelijk terug?

Door Anderlecht in de Clasico omver te werpen, bood Standard zichzelf de derde overwinning op rij aan. Een primeur sinds 2018-2019, een seizoen waarin de Rouches op het podium eindigden.

De laatste jaren is Standard er nooit in geslaagd om voort te bouwen op hun goede prestaties. Ze wonnen vaak een wedstrijd of twee, maar vervielen daarna weer in hun oude gedrag.

Dit verklaart waarom de club in hun recente geschiedenis zelden heeft gestreden om de eerste plaats in de competitie. Als je aan de top wil staan, moet je blijven winnen en Standard is daar nooit in geslaagd.

Na overwinningen tegen Leuven, Brugge en Anderlecht, heeft Standard nu voor het eerst sinds maart 2019 voor de derde keer op rij gewonnen.

© photonews

Standard breekt de ban

Eerder in het seizoen 2018-2019 hadden de Luikenaars al achtereenvolgens Zulte-Waregem, Oostende, Charleroi en Kortrijk verslagen en stegen ze van de 8e naar de 4e plaats.

De Rouches deden het opnieuw in maart dat seizoen. Twee overwinningen om de reguliere competitie af te sluiten tegen Cercle en Waasland-Beveren, en nog twee om de Champions Play-Offs af te trappen tegen Antwerp en op KAA Gent, het stadion dat Standard komende zondag zal bezoeken om dezelfde reeks van 4 te behalen.

Standard eindigde dat seizoen als derde. De laatste keer dat Standard dit deed, hadden ze hun beste recente seizoen.