Analist Goots legt pijnpunten Antwerp bloot: "Dat is ongezien voor dit elftal"

Antwerp bleef met een kleine kater achter na de nederlaag tegen Porto. Tegen de Portugese vice-kampioen is verliezen natuurlijk geen schande, maar het blijft een pijnlijke vaststelling dat het soms veel te snel gaat voor The Great Old.

Porto speelde het allemaal wel goed uit. Een balverlies van Vermeeren werd afgestraft, maar daarna gingen ze op zoek naar een tweede goal. "Er was een portie pech mee ­gemoeid, maar ook de mankementen werden blootgelegd", aldus Patrick Goots in GvA.

Zo was Muja wel bedrijvig en ging hij een paar keer zijn man voorbij. "Maar dan de voort­zetting… Telkens belandde de voorzet, of die nu van rechts of links kwam, in een Portugese voet. Ben je als team niet op topniveau, dan is het verschil met een technisch superieure tegenstander als Porto gigantisch groot. Na de achterstand liet Antwerp bovendien ontzettend veel ruimte in de rug. Zo werd het bij momenten een over­rompeling."

Twaalf goals tegen in drie matchen is ook wel veel. "Na de drie tegendoelpunten tegen Shakhtar op 45 minuten tijd kreeg Antwerp er nu vier binnen na de rust. Zeven ­tegengoals op negentig ­minuten, dat is ongezien voor dit elftal. Zoveel doelpunten incasseerde Antwerp vorig jaar in tien competitie­matchen nog niet."