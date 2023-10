Brian Riemer bespreekt terugkeer van een langdurig geblesseerde

Brian Riemer moet omgaan met verschillende blessures in zijn kern. De coach van RSC Anderlecht staat ook voor de afwezigheid van Yari Verschaeren, die nog steeds werkt aan zijn terugkeer.

Na updates over de blessures van Thomas Delaney en Majeed Ashimeru, gaf Brian Riemer ook info over Yari Verschaeren. De nummer 10 van paars-wit is nog steeds aan het herstellen van een ernstige kruisbandblessure, die hem sinds maart van het veld houdt.

"Yari traint nu met het team", legde Riemer uit tijdens de persconferentie op vrijdag, waarbij hij benadrukte dat "het onmogelijk is om te zeggen wanneer hij zijn eerste minuten zal spelen".

De Deen gaf redelijk geruststellend nieuws. "Het komt steeds dichterbij. Er is geen terugval geweest. Hij is steeds meer betrokken bij de A-kern. Het is slechts een kwestie van tijd voordat we hem weer op het veld zien."