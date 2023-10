Dat we goed bezig zijn! Straffe resultaten zorgen voor upgrade van alle Europese tickets

De Belgische ploegen deden het weer niet slecht in Europa deze week. Ok, Antwerp verloor, maar Club Brugge, Gent en Union zorgden voor winstpartijen. En Genk deed er nog een gelijkspel bovenop. Daardoor staat België steeds sterker in de top tien van de Europese coëfficiëntenranking.

Door de drie zeges en de draw mogen we 1.400 punten bijschrijven. We verkleinen daarmee de kloof op de nummer zeven, Portugal, en het verschil met de nummer 9, Turkije, wordt weer wat groter. Daarmee staan we op 41.800 punten, dat 35.350 punten heeft. En da's belangrijk voor de verdeling van de Europese tickets. De top tien krijgt sowieso een rechtstreekse deelnemer aan de Champions League. Maar omdat we achtste staan, zullen ook de andere Europese tickets een upgrade krijgen. Goed nieuws voor iedereen dus. Vorig seizoen werden er 14.200 punten verzameld, maar dat had ook te maken met de topprestaties van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. Maar met 7.400 punten zijn we al goed op weg. UEFA-coëfficiëntenranking: 1. Engeland - 93.178

2. Spanje - 79.614

3. Italië - 75.855

4. Duitsland - 73.624

5. Nederland - 57.100

6. Frankrijk - 56.331

7. Portugal - 49.816

8. België - 41.800

9. Turkije - 35.350

10. Schotland - 32.650

11. Oostenrijk - 31.000

12. Zwitserland - 30.775