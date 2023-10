Glen De Boeck raast verder bij KV Kortrijk: "Dat is een voorbijgestreefde gedachte"

Glen De Boeck heeft zijn start niet gemist bij KV Kortrijk. Toch is er nog heel veel werk aan de winkel om onder te mensen te geraken.

KV Kortrijk zit met een goed gevoel, zeker na de overwinning tegen Club Brugge. Never change the winning team zou je dan denken. “Dat is een voorbijgestreefde gedachte, zelfs al was iedereen goed tegen Club. Het is aan mij om de juiste keuze te maken”, reageert Glen De Boeck op de website van de club.

Met Abdel Kadri aan de kant tegen Club Brugge, Sheyi Ojo speelde op de 10. “Kadri is een speler die bij Kortrijk normaal altijd speelt, maar hij kon de vrijdag amper twintig minuten trainen nadat hij van het ene vliegtuig op het andere was gestapt om hier donderdagavond nog te geraken. Dan wil je geen risico’s nemen.”

Zondag wacht met KRC Genk een nieuwe topper in het eigen Guldensporenstadion. “Genk is anders dan Club”, zegt Glen De Boeck. “Ik zag ze donderdag Europees spelen tegen een agressieve tegenstander, dan heb je een goaltje nodig om dat open te breken. Het kwam er niet. Je ziet natuurlijk dat het net als Club een ploeg met veel kwaliteiten is. Tegen Club was het beste Kortrijk nodig, dat zal niet anders zijn tegen Genk.”