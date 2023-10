Vijf goals, vijf keer vertrouwen getankt: "Gulle spitsen zijn zeldzaam"

KAA Gent won makkelijk van het IJslandse Breidablik. De 5-0 deed zichtbaar deugd in alle gelederen. Het was dan ook het moment voor een aantal mensen om nog eens van zich te laten spreken.

In doel kreeg Davy Roef zoals altijd de voorkeur op Paul Nardi voor de Conference League, maar in de competitie was hij tot vorig weekend tweede doelman. Door de zware hersenschudding van de Franse doelman moet Roef de komende weken echter dubbel aan de bak.

Tijd om zijn kans te wagen dus. Tegen Breidablik had hij niet veel werk te verrichten en bij het uitvoetballen bracht hij zichzelf ei zo na in de problemen. Toch mocht hij na een gestopte strafschop alsnog met een goed gevoel en wat extra vertrouwen de douche in.

Omri Gandelman kreeg afgelopen weekend een strenge rode kaart tegen Cercle Brugge en heeft met de spanningen in zijn thuisland ook nog eens andere katten te geselen. Met een doelpunt, een assist en een prima prestatie deed hij ook hij van zich spreken.

De spitsen dan. Tissoudali en Cuypers (2x) deden de netten snel trillen en zorgden voor een 4-0 bij de rust, Gift Orban kon na de pauze twee maanden droogte ook oplossen door zelf ook te scoren. Spitsen die kunnen scoren, ook dat is goed voor het vertrouwen.

Gulle spitsen zijn zeldzaam

"Goed dat mijn spitsen alle drie scoren, maar ze moeten ook weten dat ze nog werk voor de boeg hebben want de volgende wedstrijden zijn van hoger niveau", aldus Hein Vanhaezebrouck. Die het niet eens zo erg vond dat sommigen onder hen voor eigen succes gingen.

"Toen ik nog voetbalde in de prehistorie was dat al zo dat spelers voor zichzelf kiezen als het al 4-0 of 5-0 is. Er zijn altijd spelers die het een ander gunnen, maar de meesten in de aanval gaan echt wel hun eigen kans. Gulle spelers zijn zeer zeldzaam in de spits, daar gaan we niets aan veranderen."