Wouter Vrancken weet waar het schoentje knelt: "Daar moet het beter"

Racing Genk speelde donderdagavond 0-0 gelijk tegen het Hongaarse Ferencvaros. Zo werd de derde speeldag van de Europese groepsfases afgesloten.

Het was zeker geen makkelijke wedstrijd voor Genk. De Limburgers hadden meer balbezit, maar konden dat maar moeilijk omzetten in kansen. Paintsil besloot van ver op de deklat, maar voor de rest werd er niet al te veel gevaar gebracht.

Coach Wouter Vrancken weet wat er beter moet in wedstrijd als deze. "Ik heb een dubbel gevoel. Ze kwamen vrij onverwacht met een laag blok spelen. Als we zelfkritisch zijn – en dat moeten we altijd als eerste doen - hadden we in de laatste 20 à 30 meter het beter moeten doen. Zij speelden in de tweede helft puur op de counter. Jammer dat we er niet eentje hebben kunnen maken. Dat had de match opengebroken."

Zondag wacht een verre verplaatsing naar KV Kortrijk. Ook geen makkelijke, zeker gezien de situatie waarin de Kerels verkeren. Glen De Boeck won zijn eerste wedstrijd als hoofdcoach tegen Anderlecht met 1-0, maar de club staat nog steeds voorlaatste in de stand.