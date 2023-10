Deze speler moet zich zorgen beginnen maken bij Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC verloor zondag met 2-1 van Club Brugge. Het draait al het hele seizoen niet zoals het moet bij The Great Old.

Royal Antwerp FC zit met zorgen, al geldt dit ook voor individuele spelers. Zo moet Owen Wijndal zich duidelijk zorgen beginnen maken over zijn positie binnen de club.

De Nederlander werd in het slot van de zomermercato gehuurd van Ajax, maar de linksback doet het niet super. Hij is ondertussen ook zijn basisplaats kwijt. Tegen Club Brugge zat hij de volle negentig minuten op de bank.

Wijndal liet vorig seizoen bij Ajax geen al te grote indruk en tijdens de voorbereiding werd duidelijk dat hij geen hoofdrol zou spelen bij de Nederlandse club, waardoor een vervanger werd gezocht.

Uiteindelijk werd Gaston Avila van The Great Old naar Amsterdam gehaald, waarna Ajax een kans zag om Wijndal uit te lenen aan Antwerp.

Marc Overmars was in het verleden al zeer gecharmeerd van Wijndal en was dus grote voorstander van de uitleenbeurt, maar voorlopig lukt het ook op de Bosuil niet.