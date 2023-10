Overmars ging deze zomer voor één-op-één-vervangingen en Antwerp voelt nu gevolg van 'knip op de portemonnee'

Antwerp zit in het sukkelstraatje. De landskampioen pakte niet eens de helft van de punten in de eerste twaalf wedstrijden. Zoals succes vele vaders heeft, heeft ook mislukking dat. Maar net als bij het eerste wordt er nu ook gekeken naar Marc Overmars.

Overmars stelde vorig seizoen een sterke kern samen en die pakte - toch wel ietwat verrassend - de dubbel. De technisch directeur gaf toen 23 miljoen euro uit. Gezien de waarde van de Antwerp-kern sindsdien exponentieel gestegen is, een heel goede investering. Maar stilstaan is achteruit gaan, wordt wel eens gezegd.

Nog niet de helft van vorig seizoen uitgegeven

Het lijkt erop dat Antwerp net dat gedaan heeft deze zomer. Overmars spendeerde slechts 10,5 miljoen. Er werden allemaal één-op-één vervangers gehaald. Owen Wijndal voor de vertrokken Gaston Avilla, Soumaïla Coulibaly voor Willian Pacho, George Ilenikhena voor de afgehaakte Michael Frey en Mandela Keita voor een definitieve transfer.

Er werd echter niet geïnvesteerd in bijkomende versterking. Een extra kwaliteitsinjectie met het oog op de Champions League. Vorig seizoen was Antwerp immers maar op twee fronten actief na de vroege Europese uitschakeling. Nu moet deze kern - waar de wisselmogelijkheden niet al te groot zijn - aan een ritme van 3 wedstrijden per week spelen.

Aanval moet beter gestoffeerd worden

Daarnaast was het vorig seizoen al duidelijk dat er een flinke portie extra creativiteit gehaald mocht worden. Calvin Stengs zorgde daar wel nog voor, maar Ekkelenkamp is meer die infiltrerende middenvelder dan de man die voor de laatste pass zal zorgen. Vermeeren zit wel al aan vijf assists, maar moet het van de lopende mensen hebben.

En op de flanken is er te weinig kwaliteit. Jongens die hun man voorbij kunnen gaan en daarna de actie succesvol voortzetten. Balikwisha is de enige die Vincent Janssen wat steun geeft met vier goals en drie assists.

Overmars en co hadden - met de CL-inkomsten in gedachten - de portefeuille meer moeten opentrekken. Vermeeren, Alderweireld, Balikwisha, Bataille en Janssen zitten dit seizoen al dik over de 1.400 gespeelde minuten. Dat zijn 15,5 volledige matchen. Of ze dat aan dit tempo gaan volhouden, is nog maar de vraag.