Vincent Janssen praat openlijk over waar hij naartoe wil

Vincent Janssen speelt sinds de zomer van 2022 bij Antwerp. Hij liet zich onlangs even uit over een mogelijke nieuwe uitdaging.

Iets meer dan een jaar geleden trok de Nederlander van het Mexicaanse Monterrey naar Antwerp. Hij speelde ook een belangrijke rol in het winnen van de titel afgelopen seizoen met The Great Old. Hij is nog niet van plan om meteen te vertrekken daar, maar weet wel waar hij nog graag wil spelen.

Zo maakt Janssen er geen geheim van dat hij nog naar de MLS wilt. "Dat idee speelt al lang in mijn hoofd. Zeker sinds ik samen ben met mijn vrouw (Amerikaans n.v.d.r.)", vertelde de Antwerp-spits bij HUMO.

"En verder... Ik ben blij dat ik niet meer kan zeggen dat ik graag kampioen wil worden met Antwerp. De balans tussen leven en werk is goed nu. Ik ben zó gelukkig. Mijn familie en vrienden zijn dichtbij, mijn vrouw is happy, ik ben happy", aldus Vincent Janssen die nog tot juni 2026 onder contract ligt bij Antwerp.