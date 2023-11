Hoog en koninklijk bezoek voor aftrap van Beveren-Westerlo

Vanavond wordt de bekerpartij tussen Beveren en Westerlo gespeeld. Er wordt alvast hoog bezoek verwacht om de aftrap te geven.

Om 20 uur speelt SK Beveren zijn zestiende finale van de Beker van België. Tegenstander is hekkensluiter Westerlo uit de Jupiler Pro League.

De aftrap zal gegeven worden door prins Laurent, in het gezelschap van zijn twee zonen Aymeric en Nicolas, en zijn jarenlange vriend Jean-Marie Pfaff.

Trainer Wim De Decker hoopt alvast dat dit het team nog meer kan inspireren. Vorig jaar kwam de latere bekerwinnaar Royal Antwerp FC over de vloer, maar Westerlo is ook een knappe affiche voor de club.

“We spelen niet tegen Janneke en Mieke, hé”, vertelt Wim De Decker aan Gazet van Antwerpen. “Ze hebben deze zomer 15 miljoen uitgegeven op de transfermarkt. Ze beschikken over bepaalde kwaliteiten, ook al zitten ze momenteel nog niet in hun beste vorm. Hoe dan ook, de druk ligt bij Westerlo. Die ligt altijd bij de eersteklasser.”

Een inschatting wil De Decker niet maken. “Een percentage ga ik er niet op kleven. We moeten er gewoon zelf een match van maken zodat we een kans hebben. Geloof me, het is voor niemand fijn om op het veld van een tweedeklasser te komen spelen. Ze hebben alles te verliezen. Het is geen toeval dat er elk jaar verrassingen zijn in de beker.”