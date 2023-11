Marco Kana spreekt klare taal over positiewissel die Glen De Boeck met hem uitvoert

Glen De Boeck is de nieuwe trainer van KV Kortrijk. Marco Kana kan heel goed leven met zijn nieuwe baas.

KV Kortrijk staat voor een belangrijke week. In de Croky Cup treft het FCV Dender, terwijl in de competitie RWDM de tegenstander is. Marco Kana is alvast klaar voor beide wedstrijden, die even belangrijk zijn, ondanks de degradatiezorgen van zijn team.

“Niet enkel de competitie primeert, hoor”, vertelt de man die van RSC Anderlecht gehuurd wordt aan Het Nieuwsblad. “We zijn misschien ‘maar’ KV Kortrijk, maar onze jonge spelers zijn volwassen genoeg om de beker als een andere maar even belangrijke competitie aan te pakken.”

Kana heeft zijn huiswerk alvast gemaakt. “De spitsen van Dender heb ik geanalyseerd, ik weet hoe ze gaan spelen. Daarnaast weet ik ook al hoe die van RWDM zullen spelen, maar we moeten ons nu eerst focussen op dat bekerduel tegen Dender.”

De samenwerking met trainer Glen De Boeck werkt alvast goed, al gebruikt die hem wel in de defensie. “Het klopt dat ik eigenlijk een middenvelder ben, maar ik speel waar de coach me nodig heeft. Mij hoor je niet klagen. Ik doe altijd mijn best en wil het team helpen. We hebben een goede groep en moeten dat in de volgende matchen opnieuw bewijzen. Het komt wel goed met KV Kortrijk.”