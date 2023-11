Marc Degryse ziet nieuwe topper in wording bij Royal Antwerp FC: "Zal een serieuze smak euro's opleveren"

Royal Antwerp FC speelde dinsdag een goede partij in de Champions League. Toch keerden de troepen van trainer Mark van Bommel met een nederlaag terug uit Porto.

De supporters van Royal Antwerp FC konden de prestatie van The Great Old in Porto best appreciëren. Ondanks de nederlaag liet de ploeg zich zien en speelden ze de hele wedstrijd mee voor de overwinning. Wat licht in de tunnel dus, al blijft het verdict met 0 op 12 nog altijd heel erg zwaar.

Ook analist Marc Degryse zag onder de spelers enkele lichtpuntjes. Zo liet Senne Lammens zien dat hij over goede handen en voeten beschikt. "Zeno Van Den Bosch op zijn beurt heeft nog niet de présence van Alderweireld en beschikt evenmin al over een goede lange bal, maar hij is niet door het ijs gezakt tegen Taremi en Evanilson", klinkt het in Het Laatste Nieuws. "Hij zal wel geleerd hebben dat je in Europa minder tijd krijgt om op te bouwen. Dat zijn handelingssnelheid omhoog moet, en dat je vlugger de oplossing moet zien."

En dan is er ook nog de 17-jarige George. "17 jaar nog maar. Tegen één van 40, Pepe, en een andere reus, David Carmo. Wel, chapeau. Ilenikhena ging de strijd aan, speelde met lef en gaf blijk van enorm veel potentieel te hebben. Hij wordt goed, daar ben ik van overtuigd. Die 6,5 miljoen euro zal geen verloren geld zijn."

En dat zal de nodige centen opleveren. "Na twee, drie jaar in de Belgische competitie gaat George Antwerp een serieuze smak euro's opleveren, want niet vergeten dat hij op de moeilijkste positie staat, hé. George moet nu de komende weken Janssen wat zien te ontlasten, dat gaat hen allebei beter maken."