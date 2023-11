Van Bommel niet tevreden en uit duidelijk zijn ongenoegen over eigen speler

Royal Antwerp FC komt de laatste weken aanvallend vaak moeilijk voor de dag. Ook Jurgen Ekkelenkamp heeft het bijzonder moeilijk.

Op zijn 18de debuteerde Jurgen Ekkelenkamp al bij Ajax, op een eerste basisplaats was het dan nog anderhalf jaar wachten. De grote doorbraak kwam er niet in Amsterdam en ook bij Royal Antwerp FC loopt het niet zo vlot als gehoopt.

In negentien wedstrijden scoorde hij dit seizoen twee keer, assists gaf hij nog niet. Cijfers die ook Mark van Bommel ziet en waarover hij heel erg duidelijk is in een interview met Gazet van Antwerpen.

“Ik vraag veel meer van hem, daar ben ik met hem ook over bezig”, klinkt het. “Jurgen moet meer rendement halen uit zijn spel. Twee goals is te weinig. Én hij moet belangrijker worden voor het elftal, zonder dat hij daarvoor moet opvallen voor mij.”

Ekkelenkamp is offensief bijzonder weinig betrokken bij de acties van The Great Old. Volgens Van Bommel ook een beetje te wijten aan de tegenstander. “Die bouwt het centrum vol, waardoor soms tot wel zeven mensen centraal staan, wat de ruimte om te voetballen extreem klein maakt.”

De oplossing ligt voor de hand. “Jurgen moet daardoor vaak de zijkant opzoeken, terwijl hij ook voorin verwacht wordt om het verschil te maken. Samengevat: we hebben het moeilijk tegen teams die zich aanpassen aan ons en voor Jurgen is dat dubbel zo moeilijk.”