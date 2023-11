Analist is duidelijk: "Als aan die voorwaarde voldaan is komt Anderlecht heel dicht bij de titel"

De Jupiler Pro League is ook dit seizoen een spannende competitie. Momenteel staat Union SG aan de leiding, voor RSC Anderlecht.

Union SG is nog steeds de competitieleider in de Jupiler Pro League. Al twee jaar deden ze resoluut mee voor de titel en ook nu weer gaan ze aan de leiding met een ruime voorsprong op de rest van de titelfavorieten die onderweg morsen met de punten.

Voor Alexandre Teklak is het dan ook logisch dat Union SG opnieuw titelkandidaat is, ook al denken veel mensen dat dit hen nooit zal lukken. “Union heeft niet per se de beste spelers, maar wel de beste ploeg”, vertelt de analist aan Het Nieuwsblad.

Al kan de huidige nummer twee ook wel de hoofdprijs pakken, al is dat gebonden aan voorwaarden. “Ik denk dat Anderlecht er ook dicht bij kan zijn, op voorwaarde dat het niemand ziet uitvallen of laat gaan.”

Afwachten dus wat januari brengt in het Lotto Park. “Maar dat is net waarom Union nog een streepje voor heeft. Het heeft geen enkel probleem om de afwezigheid of het vertrek van een sterkhouder op te vangen. Die club is dankzij zijn sterke transferbeleid ongelofelijk stabiel.”

Bovendien is er nog één groot voordeel. “Het is nog altijd niet ‘van moeten’ zoals bij Club Brugge, Anderlecht of Genk. Noch het bestuur noch de fans noch de media verwachten van Union dat het kampioen wordt. Blessin zei dat hij niet goed begrijpt waarom zijn ploeg zo weinig aandacht krijgt, maar hij moet daar vooral heel blij mee zijn.”