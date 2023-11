Opnieuw een sterk signaal bij Club Brugge? "Geen goed teken bij Ronny Deila"

Club Brugge bleef tegen Cercle Brugge steken op een 0-0-gelijkspel. Het gedrag van Ronny Deila achteraf sprak boekdelen volgens Peter Vandenbempt.

De Brugse stadsderby eindigde voor het eerst in 88 jaar op een 0-0-gelijkspel, maar ook Peter Vandenbempt zag dat het een goede wedstrijd was.

“Ik vond dat Club beter, sneller en met meer drive voetbalde. Het leverde ook meer doelgevaar op dan donderdag tegen Lugano, toen er wel gewonnen werd”, klinkt het bij Sporza. “Club matchte ook de intensiteit in de duels die Cercle er altijd in legt. Het had niet 4-4 moeten zijn, zoals Miron Muslic beweerde, maar wel pakweg 5-2.”

Vandenbempt wijst op iets wat hij zag bij trainer Ronny Deila en wat wel eens zou kunnen betekenen dat het einde van het verhaal steeds dichterbij komt. “Alle begrip voor de frustratie van Ronny Deila dat Club Brugge de derby gisteren niet kon winnen. Maar dat hij steeds nijdiger reageert op vragen over de slechte resultaten in de competitie, is toch geen goed teken.”

“Dat is niet negativiteit creëren, zoals hij dat zelf noemt, maar feiten vaststellen. Een overwinning in acht wedstrijden, veertien punten minder dan de welverdiende herfstkampioen Union. Dan heb je als trainer en spelers samen zeer matig gewerkt.”

Vandenbempt vindt het vreemd dat Deila zo reageert. “Club Brugge is niet het Standard van vorig jaar, waar de lat veel lager lag. In Brugge is Deila bij een ploeg terechtgekomen die moe(s)t kampioen worden.”