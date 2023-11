Na Onana nog meer afwezigen op training van Tedesco bij de Rode Duivels

Zondag spelen de Rode Duivels hun laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan. Er zijn enkele twijfelgevallen voor die partij.

Eerder vandaag was te horen dat Amadou Onana geblesseerd afhaakt bij de Rode Duivels. Hij sukkelt met de kuit en heeft de selectie verlaten.

Op de training van vandaag was ook Jorne Spileers afwezig. Hij werd voor de match tegen Servië bij de selectie gehaald omdat Alex Saelemaekers twijfelachtig was. Saelemaekers is opnieuw van de partij, Spileers trekt terug naar beloften.

Er waren ook nog twee andere afwezigen op de training: Olivier Deman, die tegen Servië in de basis stond, was er niet bij. Ook doelman Arnaud Bodart trainde niet mij. Hij is ziek en kwam deze week nog niet tot trainen toe.

Zondag spelen de Rode Duivels niet alleen de laatste match van het jaar, maar ook de laatste wedstrijd van de EK-kwalificatie. Tegenstander is Azerbeidzjan, zondag om 18 uur in het Koning Boudewijnstadion.

De Rode Duivels moeten nog vol aan de bak. Als de troepen van bondscoach Tedesco winnen, dan zijn ze zeker reekshoofd bij de loting van het EK in Duitsland.