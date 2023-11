🎥 Yari Verschaeren is weer helemaal terug en maakt zijn rentree

Na een lange lijdensweg is Yari Verschaeren terug voetballer. Bij de RSCA Futures mag hij zijn rentree maken in de topper tegen Zulte Waregem.

Een kruisbandblessure zorgde er op 19 maart van dit jaar voor dat hij een lange tijd aan de kant stond. In totaal moest hij 22 wedstrijden met Anderlecht missen hierdoor. Stelselmatig werkt hij hard aan zijn terugkeer en dit stap voor stap.

Tijdens de interlandbreak mocht Yari Verschaeren al terug aantreden in een vriendschappelijke wedstrijd. Dit tegen Zulte Waregem. Laat dit nu exact de tegenstander zijn van zaterdagavond in de wedstrijd waar hij officieel zijn rentree maakt bij Anderlecht.

Al is het nog niet bij de hoofdmacht van Anderlecht, maar bij de RSCA Futures. De aanvallende middenvelder is nog steeds maar 22 jaar en kan dus nog aantreden bij het belofteteam van Anderlecht. Ideaal om terug wedstrijdritme op te doen en zich klaar te stomen voor het grote werk in de A-ploeg van Anderlecht.