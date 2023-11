Patrick Goots komt met duidelijk statement over Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC staat met 0 op 15 in de Champions League. Voor de laatste groepswedstrijd komt FC Barcelona naar de Bosuil.

Royal Antwerp FC had de campagne in de Champions League helemaal anders voorgesteld. Vijf wedstrijden leverden uiteindelijk vijf nederlagen op, al zat er meer in.

Bij The Great Old hadden ze op zijn minst gehoopt om Europees te overwinteren, maar ook dat is niet gelukt. Er rest nu enkel nog het slotduel tegen FC Barcelona.

“Wat vorig seizoen meezat, zit nu tegen”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “Een van die kansen zou er in de flow van afgelopen seizoen wel zijn ingegaan. Nu stel je vast dat spelers tegen hun limieten aanlopen. Daar hoeven we niet meewarig over te doen.”

Voor Goots zijn er geen wonderen mogelijk. “Je komt in de Champions League nu eenmaal andere kalibers tegen. In de eerste helft had Bataille het zo ontzettend lastig met Newerton. Antwerp heeft gestreden met de middelen die het heeft. Die zijn te weinig om punten te pakken.”

FC Barcelona kan een mooie afsluiter worden. “De mooiste wedstrijd van allemaal komt er nog aan. Dit blijft ondanks de 0 op 15 en de uitschakeling een galaduel. Hopelijk zakt Barça niet op volle sterkte naar de Bosuil af en kan Antwerp hiervan profiteren.”