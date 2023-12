Saga Overmars: doemscenario voor Antwerp stap dichterbij

De schorsing die Marc Overmars in Nederland kreeg voor grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode bij Ajax Amsterdam? Dat zou nu nog een ferm juridisch staartje kunnen krijgen. Met Antwerp als de gebeten hond?

Een paar weken geleden kreeg Marc Overmars in Nederland een schorsing van een jaar wegens grensoverschrijdend gedrag. In zijn periode bij Ajax Amsterdam maakten verschillende vrouwen binnen de club melding en dat leidde ook tot zijn ontslag bij de Ajacieden.

Overmars is door die schorsing enkel in Nederland geschorst, waardoor hij tot op heden 'gewoon' zijn werk kon blijven doen bij Royal Antwerp FC. Toch hing er een mogelijk doemscenario als schaduw over de hele zaak.

Wereldwijde schorsing?

En dat doemscenario lijkt nu een ferme stap dichterbij te komen, want de Nederlandse voetbalbond heeft laten weten dat ze melding hebben gemaakt van het incident bij de wereldvoetbalbond FIFA. Daardoor moet de tuchtcommissie van de FIFA zich nu buigen over de zaak.

Als de FIFA dan dezelfde maatregelen oplegt, dan wordt de Nederlande schorsing van Overmars er plots eentje op wereldniveau. In dat geval zou een gedwongen ontslag kunnen volgen voor de Nederlandse technisch directeur van Antwerp. Die ligt nog tot juni 2026 onder contract bij The Great Old.