Anderlecht krijgt nog extra dimensie erbij: Verschaeren heeft nog nooit deze opties gehad

'De Ket' is terug. Yari Verschaeren liet tegen Westerlo zien dat hij helemaal geen schrik meer heeft na zijn zware knieblessure. Het is een kwestie van tijd vooraleer hij weer in de basis staat.

De eerste actie van Verschaeren was meteen typisch en stelde de waarnemers en de coaching staf gerust: kort wegdraaien van de man om daarna in te spelen.

“Het voelde supergoed”, klonk het achteraf. “Ik sta nu al een tijdje weer op het veld en ik had al wat ritme opgedaan bij de Futures. Maar dit is toch nog altijd het echte werk. Ik was heel gedreven en speelde zonder schrik. Ik heb een lange weg achter de rug, maar eens je weer op het veld staat, vergeet je alles.”

Verschaeren kan dit Anderlecht nog een extra dimensie geven. Zeker met de spelers die hij nu naast en voor zich heeft. Vergeet niet dat de nog steeds maar 22-jarige Verschaeren in het verleden de druk van een hele ploeg met zich meedroeg.

Puur omdat hij er één van de beste spelers was. Hij had wel eens Zirkzee of Nmecha bij zich, maar niet zoals nu. Met Hazard, Dreyer, Dolberg, Stroeykens... zal hij heel wat meer opties hebben om aan te spelen. Hij is immers - net als Hazard - de man van de acties.