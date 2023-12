Glen De Boeck trekt met een boodschap naar de fans na bekeruitschakeling tegen RWDM

KV Kortrijk is er niet in geslaagd om de kwartfinale van de Croky Cup te bereiken. RWDM kwam in het Guldensporenstadion winnen met 0-1.

Het was een gevleide overwinning voor RWDM, maar het zijn wel de Brusselaars en niet KV Kortrijk die de kwartfinale van de Croky Cup spelen.

“Dit is een wedstrijd die je altijd moet winnen”, was Glen De Boeck achteraf heel erg duidelijk bij Sporza. “We hebben 70% balbezit en drukken de tegenstander constant naar het eigen doel. Maar dat is het verhaal van Kortrijk dit seizoen.”

De Boeck was, buiten het resultaat, tevreden over wat hij van zijn ploeg zag. “Het is pijnlijk en erg voor de jongens. Dit is het voetbal dat ik wil zien, maar als je geen goal kan maken, dan houdt het op. Mijn team doet wat ik vraag en we spelen hoe ik wil spelen en dan is het net frustrerend dat we niet kunnen scoren.”

Over zijn tegenstander was de trainer van de Kerels duidelijk. “RWDM heeft niet meegedaan vandaag, meer dan wat individuele fouten kan ik mijn jonge jongens niet verwijten”, gaat De Boeck verder.

De Boeck ging ook nog eens bij de supporters langs. “Ik heb nog eventjes met de fans gesproken omdat ik het niet kan verdragen dat ze zich tegen de club keren. Als niet iedereen in dezelfde richting kijkt - spelers, bestuur, supporters - gaat het niet lukken.”