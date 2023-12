Is er wel iemand die beter kan dan De Boeck met dit Kortrijk? Probleem zit veel dieper dan de trainerspositie

We zijn begin december en KV Kortrijk gaat zijn 3de trainer van het seizoen zoeken. Na Edward Still kreeg ook Glen De Boeck de bal niet aan het rollen. In 7 wedstrijden won hij 1 keer en speelde 2 keer gelijk. De uitschakeling in de beker was dan weer de druppel. Maar wie kan met deze kern wel iets?

Het moet gezegd: de Maleisische bestuurders hebben niet veel geduld en zouden beter ook eens in eigen boezem kijken. Ze onderhandelden deze zomer over de overname van de club, maar deden dat met schimmige figuren zoals de mannen van de Kaminski Group.

Te veel tijd verloren

Ook het Burnley van Vincent Kompany dacht aan Kortrijk als zusterclub, maar kwam daar later op terug. Dat alles maakte dat Kortrijk pas heel laat in gang schoot met transfers en Edward Still er amper een deftige voorbereiding kende. Dat draag je lang mee. We schreven toen al dat de West-Vlamingen zo goed als een vogel voor de kat waren.

Dat werd niet in dank afgenomen en er werd gezegd dat alles in orde zou komen. Er zou een kwalitatieve kern samengesteld worden. Er werden her en der 'opportuniteiten' gevonden, maar niets dat echt zelfs maar boven de middelmaat uitsteeg.

Geen investeringen in zicht

Tot overmaat van ramp blesseerde de beste spits, Thierry Ambrose, zich zwaar. Een gescheurde achillespees houdt hem het grootste deel van het seizoen aan de kant. Geleende jonge talenten moesten soelaas brengen, maar daar kan je geen team op bouwen.

Dat De Boeck geen aanvallende weelde had, werd dinsdag nog maar eens duidelijk tegen RWDM. KVK was de betere ploeg, maar kreeg geen bal tegen de netten. En het ziet er niet naar uit dat er in de wintermercato nog veel geïnvesteerd gaat worden. Vincent Tan wil immers nog steeds af van de club en CEO Ken Choo laat weinig van zich horen.

Welke trainer zou zich hieraan verbranden? Uiteindelijk gaan ze weer bij de gekende namen uitkomen, maar of een Yves Vanderhaeghe bijvoorbeeld staat te springen... Daar twijfelen we aan. Dit is een ploeg waar niets van uitstraalt. Of iemand beter had gedaan dan De Boeck... We vragen het ons ook af.