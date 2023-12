Genk-coach Wouter Vrancken enorm tevreden na nodige overwinning op Eupen

KRC Genk heeft zondag met 1-3 gewonnen van KAS Eupen. Een zeer deugddoende overwinning voor KRC Genk.

KRC Genk zat in een moeilijke periode. Na de bekeruitschakeling van afgelopen week tegen KV Oostende werd dat duidelijk. Nu kunnen de Limburgers na hun overwinning terug beginnen aan een goede reeks.

"We moesten vandaag drie punten pakken en dat hebben we gedaan", vertelde Wouter Vrancken volgens Sporza. "Een pluim voor de ploeg want ze hebben er voor gevochten. Ik heb de reactie gezien die ik wou na de nederlaag in de beker."

KRC Genk sluipt zo weer de top zes binnen. "Het doet deugd om terug drie punten te pakken", vertelde kapitein Bryan Heynen. "We winnen verdiend, hadden misschien meer moeten scoren, maar zijn toch vooral tevreden. Dit is goed voor ons vertrouwen en dat moeten we meenemen naar ons Europees duel volgende week."