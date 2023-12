De Tafel van Gert over geweld: "Dat zie ik Gheysens nooit doen" en "Voetbal gewoon afschaffen"

De beelden uit het duel tussen MKE Ankaragücü en Caykur Rizespor gaan nu al enkele dagen de wereld rond. Wat er gebeurde is dan ook totaal niet goed te praten: een voorzitter (Faruk Koca) die de scheidsrechter in het ziekenhuis slaat. Ongezien.

De voorzitter van MKE Ankaragücü zal mogelijk een zware straf te wachten staan voor wat hij deed. De beelden zijn van het wansmakelijke type en hebben de Turkse competitie ondertussen doen stopzetten. Benieuwd welk gevolg dat zal hebben.

Ook in De Tafel van Gert ging het over wat er gebeurde in Turkije: "Totale waanzin", noemde advocaat Omar Souidi het. "Dit is niet per se hooliganisme, het gaat over een voetbalbobo die criminele feiten pleegt. Ik zie het Paul Gheysens nooit doen, dat is een innemend man", kon er een lachje af.

Maar: er is het toegenomen supportersgeweld quasi overal. In ons land ging het de voorbije wedstrijden tussen RSC Anderlecht en Standard zowel in Brussel als in Luik ook al een paar keer goed mis, ook nog afgelopen donderdag.

"Ik vind dat het ooit erger is geweest. Af en toe flakkert het eens op, maar in Nederland is het probleem groter. Daar kreunen ze onder de incidenten en worden veel wedstrijden gestaakt", aldus nog Souidi. Marc-Marie Huijbregts riposteerde: "Een kleine groep heeft een heel groot effect op het geheel. Er gaat veel geld in het voetbal om, wat mij betreft gewoon afschaffen. Dan is het probleem ook opgelost."