Wie mag volgen na Liverpool? "We hebben in de shit gezeten, we willen het ongelijk bewijzen"

De scalp van Liverpool hebben ze al gepakt in Europa. Wat kan er nu nog meer volgen? Union en Charles Vanhoutte kijken uit naar de loting voor de volgende ronde van de Conference League. Het is aftellen.

Om 14u gaat Union de bokaal in voor de play-offronde, nadat de groepsfase werd afgerond met een memorabele avond tegen Liverpool. Charles Vanhoutte was uitgerekend voor dat treffen geschorst en dat steekt wel, zo geeft de middenvelder toe. Na Liverpool heetten de eerstvolgende tegenstanders ... KVM en Eupen.

Niet simpel om je daar dan weer voor op te laden, toch? "Zo kun je dat bekijken, maar we zijn er ons wel van bewust dat de competitie ons in Europa heeft gebracht. Iedere match moet je spelen in België om volgend seizoen opnieuw zoiets te beleven. Dat is de kers op de taart. We weten waar we voor spelen."

Union heeft geen voorkeur

Komt er in de Conference League dan weer zo'n mooie affiche aan? Heeft Union een voorkeur voor een bepaalde tegenstander? "Niet per se. We zijn er nog niet echt mee bezig. Ik weet dat de loting op maandag is. We hebben niet echt een voorkeur qua tegenstander. Er is ook geen ploeg waar we zeker niet willen tegen uitkomen."

Typisch voor de leider in de Jupiler Pro League. "Dat is de Union-mentaliteit: we zien wel en gaan proberen winnen", verkondigt Vanhoutte. Union krijgt vaak lof voor zijn eenheid en Vanhoutte ziet hierin de reden voor die grootse prestaties. "Bij Cercle was er al een goede mentaliteit, maar hier is het nog wat anders."

Vanhoutte beschrijft verschil in mentaliteit

Vanhoutte legt uit wat hij daarmee bedoelt. "Hier zijn spelers die al veel meegemaakt hebben in hun carrière en de slechte kant van het voetbal gezien hebben. Iedereen heeft een verleden en heeft in de shit gezeten. Dat verenigt een ploeg. We willen het ongelijk van bepaalde mensen uit ons verleden bewijzen."