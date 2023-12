Franky Van der Elst laat zich uit over eerste weken van Rik De Mil bij KVC Westerlo

KVC Westerlo neemt het zaterdag op tegen Antwerp. Na een 6 op 6 volgt een moeilijke opdracht om de reeks uit te breiden voor Rik De Mil, coach van de Kemphanen.

Franky Van der Elst zag dat Rik De Mil goed is begonnen. Na de wedstrijd op Antwerp, volgt nog een thuiswedstrijd tegen RWDM, op dinsdag.

"Als je vanonder staat in het klassement wil je daar zo snel mogelijk weg zijn. En als je een nieuwe coach bent, wil je voor beterschap zorgen in vergelijking met je vervanger, daarvoor ben je per slot van rekening gehaald. Westerlo en De Mil zijn alvast goed begonnen tegen Eupen", vertelde Van der Elst bij Het Nieuwsblad.

Westerlo kocht een heleboel nieuwe spelers afgelopen zomer voor een pak geld. Toch kon er daar nog niemand echt van doorbreken.

"Westerlo heeft forse inspanningen gedaan op de transfermarkt, alleen brachten die niet het gewenste effect. Voor Frigan hebben ze bijvoorbeeld 5 miljoen euro betaald. Met alle respect voor Frigan: dat is wel veel. Ik kan voor de vuist weg geen enkele nieuwkomer opnoemen die een grote impact heeft", besluit Van der Elst.