Mark van Bommel maakt een opvallende vergelijking met Scott Parker en Noa Lang

Vincent Janssen is een belangrijke pion voor Royal Antwerp FC. Zijn trainer Mark van Bommel is de geknipte figuur om met hem samen te werken.

In België en Nederland is Vincent Janssen een absolute vedette, maar in Engeland of Turkije lukte het niet voor de Nederlander. Voor Mark van Bommel is het duidelijk waarom.

“Vincent is een spits die graag duels heeft. Hij heeft een trainer nodig die hem begrijpt. Ik moet 'm niet in de diepte sturen. Het heeft geen zin om Vincent aan te trekken en dan in een laag blok te gaan spelen”, vertelt de trainer van The Great Old aan Het Laatste Nieuws.

“Ik moet het team zódanig in elkaar steken zodat Vincent als individu beter wordt. Maar dat geldt voor élke speler. Hoé ga ik het collectief laten draaien opdat elke speler afzonderlijk beter wordt? Kijk, dát is nou de uitdaging van een trainer.”

De Nederlander maakt zelfs een vergelijking met zijn landgenoot Noa Lang, die onder Scott Parker goed rendeerde, maar de ploeg deed dat dan weer niet.

“Ik moet Vincent, of welke speler dan ook, kunnen overtuigen: 'Als we zó spelen, wordt het team beter én wordt het individu daar beter van.' En dan is het absoluut een voordeel dat ik zelf op dat niveau heb gevoetbald. Ik kan me verplaatsen in het hoofd van een speler. Ik weet hoe zij denken, hoe zij zijn... Ik kan daarop inspelen.”

Van Bommel heeft dan ook nooit getwijfeld dat hij, met zijn ervaringen als speler, een verhaal zou hebben als trainer. “Ik moet geen onzin verkopen, of ik ben het voordeel van een grote carrière snel weer kwijt. Maar ik weet nu eenmaal dat mijn voetbalidee en mijn omgang met een kleedkamer aanslaan.”