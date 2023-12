Birger Verstraete voor klein fortuin beroofd in Griekenland

Birger Verstraete speelt momenteel voor Aris Thessaloniki. Hij werd er vorige week slachtoffer van een inbraak.

Birger Verstraete, ex-speler van onder andere Royal Antwerp FC en KAA Gent, speelde woensdagavond een wedstrijd toen er ingebroken werd in zijn woning in een nochtans beveiligde wijk.

“Die inbrekers volgden mijn doen en laten blijkbaar al een paar weken lang”, vertelt Verstraete aan Het Laatste Nieuws. “Ze wisten perfect wanneer ik vertrok naar de wedstrijd en waar ze vervolgens precies naar binnen moesten dringen zonder betrapt te worden.”

De buit is aanzienlijk. “Ze hebben materiaal gestolen aan ongeveer 45.000 euro. Twee Rolexen, enkele Louis Vuittontassen, merkkleren, schoenen, ... dat is allemaal weg. Veel cash heb ik gelukkig niet liggen in het huis. Maar dat gestolen bedrag kan nog oplopen, als er nog meer spullen blijken weg te zijn.”

Verstraete vloog donderdag al naar huis voor kerstmis. “Het was fijn om terug bij mijn vrouw en zoontjes te zijn die al even terug in België waren. Dinsdag vlieg ik terug naar Thessaloniki. Ik ben benieuwd of er nog nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen.”