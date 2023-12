Hein Vanhaezebrouck benadrukt: "Voor dan komt er geen beslissing over mijn toekomst"

Hein Vanhaezebrouck liet eerder al verstaan dat zijn toekomst onzeker is. Zijn contract bij KAA Gent loopt eind dit seizoen af.

Of hij verder zal gaan bij KAA Gent blijft dus nog even een vraagteken. Vanhaezebrouck kan natuurlijk ook aan de slag in het buitenland, al hoeft dat niet meteen voor hem.

"Er wordt altijd gepraat, hé", vertelde hij bij de 'Sjotcast' van Het Nieuwsblad. "Nu is het een iets moeilijkere periode, dus ik denk dat we na nieuwjaar verder zullen praten. Maar er wacht ons een heel moeilijke periode."

Een aantal spelers van KAA Gent zullen interlandverplichtingen hebben in januari en mogelijks ook februari. De Afrika Cup en de Asian Cup komen eraan.

"We gaan in januari veel spelers kwijt zijn en we kunnen niet veel doen. Dat gaat een cruciale periode zijn. Niet alleen voor mij, maar ook voor ons seizoen. Over mijn toekomst gaat er voor maart dan ook geen beslissing komen, denk ik", besluit Vanhaezebrouck.