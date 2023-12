Marc Degryse hoopt dat er één iets niet zal gebeuren tijdens Club Brugge-Union SG

Dinsdag staan Club Brugge en Union SG tegenover elkaar. De absolute kraker om het jaar mee af te sluiten, al is de match vooral voor blauwzwart van moeten winnen.

Union SG blijft maar draaien. Ook dit seizoen slaat de succesformule aan, met een nieuwe trainer en heel veel nieuwe spelers in de kern.

“15 zeges in 19 wedstrijden. Die gaan met vertrouwen naar Club. Met het geloof dat het dit jaar wél moet lukken. Club zal goéd moeten zijn om Union af te stoppen. De intensiteit zal veel bepalen”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Het is uitkijken of Union ook op Jan Breydel die ongelofelijke intensiteit zal kunnen brengen. “En hoe zal Club daar mee omgaan? Zij volgen al op veertien punten. Het wordt een ‘must win’ voor Club. Als ze kunnen terugkomen tot elf punten is er nog iets mogelijk richting de play-offs.”

Eigenlijk zitten de Brusselaars in een zetel voor deze match, al zijn er nog andere factoren. “Union kan dan weer op een heel belangrijk moment toeslaan. Het wordt een zeer interessante match. Hopelijk zonder een negatieve hoofdrol voor de arbitrage.”