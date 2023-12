Beerschot heeft topkandidaat om Wieland op te volgen in het vizier en het is geen verrassing

Het lijkt erop dat Jonas De Roeck, recent ontslagen door Westerlo, binnenkort weer als coach aan de slag gaat in de Challenger Pro League in België. In de podcast "90 minutes" van Sporza werd gezegd dat De Roeck in polepositie ligt om de nieuwe coach van Beerschot te worden.

Beerschot wordt momenteel geleid door coach Andreas Wieland, maar die heeft al laten weten dat hij de club wil verlaten, want hij heeft een interessantere uitdaging in het vizier. De Antwerpse club staat momenteel bovenaan in het klassement van de Challenger Pro League, samen met Zulte-Waregem, en streeft duidelijk naar een terugkeer naar de Jupiler Pro League volgend seizoen. Het lijkt erop dat de wisseling van de wacht bij Westerlo, met de komst van Rik De Mil, vruchten heeft afgeworpen, maar Jonas De Roeck zou wellicht een nieuwe kans krijgen bij Beerschot. Het zal interessant zijn om de verdere ontwikkelingen in deze situatie de komende weken te volgen.