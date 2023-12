Blessure Jan Vertonghen erger dan verwacht, toch zet Anderlecht zeer hoopvolle doelen

Jan Vertonghen is de komende vijf weken out en zal waarschijnlijk enkele belangrijke wedstrijden missen. Anderlecht is graag wat positiever over zijn blessure.

Jan Vertonghen zal vijf weken moeten missen. Hij kampt met een enkelblessure met een enkelblessure die ernstiger is dan eerst gedacht. Volgens Le Soir zet paars-wit in op hoop en duimen ze dat hun aanvoerder binnen twee weken weer kan trainen, namelijk op de winterstage in Tunesië (5-14 januari). Nog optimistischer is dat de club zijn speler graag terugziet in de selectie voor de kwartfinale van de Corky Cup tegen Union Saint-Gilloise op 17 januari, dus binnen drie weken.