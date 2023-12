Philippe Clement niet gelukkig na verloren derby en laat de pers dat op duidelijke manier weten

Glasgow Rangers kon zaterdag niet winnen van Celtic. Het werd 2-1 voor Celtic in 'Old Firm Derby'.

Toen Philippe Clement kwam om interviews te geven, leek hij niet al te gelukkig. Na de eerste vraag was hij duidelijk al gepikeerd.

Een journalist van de BBC vroeg Clement of de beter ploeg gewonnen had. "Wil je een reactie of zo?", reageerde de Rangers-coach meteen. "Denk jij dat de betere ploeg heeft gewonnen? Ik zal dezelfde vraag aan jou stellen dan."

Na zijn reactie op de vraag ging hij verder over de wedstrijd. "Het was een wedstrijd die in een gelijkspel kon eindigen of een die we hadden kunnen winnen. Het duel werd beslist werd op details. Belangrijke details. Elke actie in voetbal is belangrijk."