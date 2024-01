Kevin De Bruyne reageert voor het eerst na zijn comeback: "Dat verwacht ik"

Kevin De Bruyne maakte zondag zijn comeback bij Manchester City na vijf maanden blessureleed. Hij mocht invallen tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Huddersfield.

Kevin De Bruyne mocht in minuut 57 samen met Jérémy Doku invallen. Hij maakte zo na vijf maanden eindelijk zijn comeback bij Manchester City.

KDB kon niet veel later al meteen uitpakken met een heerlijke assist. Hij bediende Doku die zo ook meteen scoorde. De middenvelder was duidelijk blij met zijn eerste minuten.

"Ik ben erg tevreden over de manier waarop. Ik voel me goed, de bewegingen waren goed, ik voelde me op mijn gemak bij wat ik deed. Dat was het enige waar ik echt naar op zoek was: een goed gevoel", reageerde hij volgens Het Laatste Nieuws.

Toch weet De Bruyne dat Pep Guardiola hem niet meteen te zwaar zal belasten. "Ik verwacht niet te veel wedstrijden te spelen. Newcastle volgend weekend is een belangrijke wedstrijd, dus ik verwacht dat ik weer op de bank zit."