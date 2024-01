Sporteconoom laat licht schijnen over Antwerp: "Dan heb je een probleem"

Royal Antwerp FC zit in het oog van de storm rond de financiële problemen van de club en zijn sterke man Paul Gheysens. Toch wil nog niet iedereen te snel te wilde dingen gaan verklaren. Ook sporteconoom Thomas Peeters predikt geduld.

Sporteconoom Trudo Dejonghe (KU Leuven) liet bij de VRT eerder op donderdag weten dat er veel clubs dit seizoen in de moeilijkheden raken en dat er meer aan de hand is bij vele ploegen, alsook dat Antwerp op dit moment niet zelfbedruipend is.

Thomas Peeters van de Erasmus Universiteit in Rotterdam geeft ook zijn mening over de hele zaak. “Er zijn cashflowproblemen. Maar zijn die structureel? Komt dat geld er nooit? Kan of mag voorzitter Paul Gheysens de verliezen niet meer bijpassen? Pas dan heb je een écht probleem”, aldus Thomas Peeters in Gazet van Antwerpen.

Wachten op de volgende jaarrekening voor grote conclusies

“Het is overigens niet uitzonderlijk dat een voetbalclub rond deze tijd van het jaar cashflowproblemen heeft. De tv-gelden en de prijzengelden worden doorgaans pas na een voetbalseizoen uitbetaald. Halfweg het seizoen breekt er altijd een periode aan met meer kosten dan opbrengsten.”

Het lijkt er dus op dat alles zeker nog goed kan komen, maar dat er pas volgende zomer een échte balans kan worden opgemaakt; “We moeten wachten met grote conclusies tot we de volgende jaarrekening kennen", meent Peeters.