Riemer is zeker van zijn zaak en neemt beslissing: "Hij kan een ster worden"

Zoals we al eerder geschreven hebben: Brian Riemer heeft in eigen huis een oplossing gevonden voor het uitvallen van Francis Amuzu. Nilson Angulo zal doorgeschoven worden en de Deense trainer is zowaar quasi lyrisch over de stage van het jonge Ecuadoraanse talent.

Nilson was één van de revelaties op training. De jonge winger komt nu pas boven water en Riemer denkt dat er in het begin te veel druk op zijn schouders is gelegd. "Die jongen kwam voor het eerst naar Europa. Hij moest bij de A-ploeg concurreren met ervaren spelers, terwijl hij amper Engels sprak en tactisch niet geschoold was." "We hadden hem meteen bij de RSCA Futures moeten stallen. Dat zei ik zelf ook vorige zomer: 'Jonge spelers voetballen eerst zes maanden bij de Futures en Angulo blijft daar minstens een half jaar, hoe goed hij ook speelt'", aldus Riemer in Het Nieuwsblad. Zijn integretatie is nu makkelijker omdat hij ook het Engels wat machtig is geworden. Anderlecht wil ook zijn familie naar België halen, want hij mist hen verschrikkelijk. “In mijn ogen kan Nilson echt een ster worden." "Hij is snel, technisch, atletisch. Als hij nu nog leert om op het juiste moment de juiste beslissing te maken... We kiezen er nu voor om hem te laten doorgroeien dan om veel geld te spenderen aan een nieuwe, snelle flankspeler."