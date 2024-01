Kogel door de kerk? 'Oplossing voor Lonwijk lijkt helemaal klaar'

RSC Anderlecht haalde afgelopen zomer heel wat nieuwe spelers binnen. De ene transfer werkte al wat beter dan de andere.

Brian Riemer is best tevreden over wie Justin Lonwijk is en hoe hij zich profileert, maar blessures zorgden ervoor dat hij niet mee evolueerde met RSC Anderlecht.

Dat zorgde ervoor dat zijn speeltijd dit seizoen voorlopig beperkt bleef tot amper 39 minuten. En daar zal het ook bij blijven voor de rest van het seizoen.

Lonwijk, die gehuurd wordt van Dynamo Kiev, moet tijdens de resterende dagen van de wintermercato op zoek naar een nieuwe ploeg waar hij de nodige speeltijd kan verzamelen.

Het Nieuwsblad schrijft dat er al enkele dagen onderhandeld wordt met Fortuna Sittard, de nummer elf uit de Nederlandse Eredivisie.

Fortuna is dringend op zoek naar een nieuwe middenvelder en de link met de Nederlandse club zou gelegd zijn via zijn broer Nigel die er in het seizoen 2021-2022 speelde.