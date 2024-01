KRC Genk-coach Wouter Vrancken haalt loftrompet boven voor tegenstander: "Tegen hen moet je ervan uitgaan dat je nooit je beste wedstrijd kan spelen"

KRC Genk neemt het zaterdagnamiddag op tegen Cercle Brugge. Bij winst doen de Limburgers een geweldige zaak.

Cercle Brugge reist zaterdag af naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen KRC Genk. Indien de Limburgers winnen kunnen ze zes punten voorsprong nemen op Cercle in de race om Play-Off 1.

Genk-coach Wouter Vrancken weet dat het niet makkelijk zal worden. "Tegen Cercle Brugge moet je ervan uitgaan dat je nooit je beste wedstrijd kan spelen. Dat is hun verdienste. Hun coach kan zijn idee heel gedreven overbrengen op de groep. Sinds hij heeft overgenomen doen ze het gewoon heel goed", vertelde hij volgens de clubwebsite.

"Ze hebben een moeilijke manier van spelen met heel veel energie, pressing en straight forward voetbal. Dat is moeilijk te bekampen. Ook omdat ze in duels en in de tweede ballen heel sterk zijn. We zullen onze voet erlangs moeten zetten qua duels en intensiteit. En aan de andere kant de juiste momenten pakken om ons eigen spel te spelen en onze eigen kwaliteiten uit te buiten", gaat Vrancken verder.

KRC Genk ging met een goed gevoel de winterstop in na de 3-0 overwinning tegen Antwerp. "Het is vooral belangrijk om opnieuw die flow van voor nieuwjaar door te trekken", weet Vrancken.

"We moeten focussen op de manier waarop we buiten kwamen tijdens de laatste wedstrijden. Het geloof in ons eigen kunnen was enorm tijdens de laatste wedstrijden. Ondanks de opdoffer tegen Anderlecht stonden we er met een geweldige mentaliteit en kwaliteit enkele dagen later opnieuw tegen Antwerp. Die flow moeten we opnieuw te pakken krijgen, zaterdag. Dat moet het doel zijn."