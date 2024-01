Na alle heisa rond VAR grijpt voetbalbond in: Eerste kop rolt

De VAR kwam dit seizoen al enorm vaak in het nieuws, meestal niet om de juiste redenen. Na alle kritiek en heisa heeft de voetbalbond ingegrepen.

Dit seizoen wilden Club Brugge en KRC Genk al wedstrijden laten herspelen na flinke missers van de arbitrage. Uiteindelijk werd beslist dat deze wedstrijden niet opnieuw zullen gespeeld worden, maar beide clubs namen al wel verdere stappen.

We krijgen dit seizoen te vaak te zien dat de VAR de mist ingaat. De voetbalbond is hier ook van op de hoogte en heeft al ingegrepen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou VAR-manager Frédy Fautrel bedankt zijn voor bewezen diensten. Hij was sinds 2019 actief in zijn functie. De krant meldt dat Nederlander Kevin Blom zijn vervanger is geworden.