'Rik De Mil wil na stafleden nu ook speler van Club Brugge binnenhalen'

Rik De Mil vertrok eind vorig jaar als assistent bij Club Brugge. Hij is momenteel aan de slag als hoofdtrainer van Westerlo.

Dit weekend wordt een bijzonder moment voor Rik De Mil. Hij keert als trainer van Westerlo voor het eerst terug naar het Jan Breydelstadion.

Begin deze maand versterkte De Mil de staff van Westerlo al met twee pionnen van Club Brugge, maar nu zou ook een speler de overstap kunnen maken.

Door de blessures van Kyan Vaesen en Lucas Stassin zit De Mil bij Westerlo met een probleem in de aanval. Volgens Het Nieuwsblad hebben de Kemphanen bij Club Brugge geïnformeerd voor Romeo Vermant.

De 19-jarige aanvaller van Club Brugge speelt niet meer onder trainer Ronny Deila en moet op zoek naar een andere ploeg.

Er werden al ploegen genoemd uit de Nederlandse Eredivisie en vorige zomer leken ook Standard en KV Kortrijk bereid hem binnen te halen, maar tot iets concreets kwam het nog niet.

Vermant speelde zich dit seizoen in de kijker bij Club NXT. Hij was in 11 matchen goed voor 6 goals en 3 assists.