Patris doet zelf het relaas over zijn 'wereldgoal': "Waarschijnlijk mijn mooiste"

Louis Patris beleefde een paradoxale avond aan Den Dreef, het stadion dat hij zo goed kent. De rechtsback van Anderlecht redde een punt voor zijn team, maar werd ook vaak in moeilijkheden gebracht.

Een moeilijke wedstrijd voor Louis Patris (22 jaar). De rechterflank van Anderlecht werd gedurende de hele wedstrijd bestookt, met een Patris die te vaak uit positie was. Het was aan zijn kant dat de vrije trap die tot het doelpunt leidde werd genomen, en Debast moest zijn fouten iets te vaak opvangen.

Maar in de tweede helft herpakte RSCA zich. De voorzetten namen toe, maar vaak tevergeefs. Patris zelf stuurde meerdere ballen het strafschopgebied in, waar Kasper Dolberg "een beetje te alleen" was, geeft hij toe. Maar het was een van die voorzetten die de meubelen redde. "Het is altijd leuk om te scoren, vooral in dit stadion. Maar het levert slechts één punt op," betreurde Louis Patris.

Lucky Louis

Een lucky goal, daar draait hij niet omheen. "Ik zag Kasper in het strafschopgebied en... ik miste mijn voorzet. Ik ga het niet anders voorstellen. Het is een mislukte voorzet en ik heb geluk," lacht hij. "Het levert een mooi doelpunt op, ja. Waarschijnlijk mijn mooiste. Ik had het graag expres gedaan, maar ik neem het zoals het komt."

De voormalige speler van Oud-Heverlee Leuven vierde overigens niet bij deze gelijkmaker. "Het stond slechts 1-1 en ik wilde meteen voor de tweede gaan. Ik besefte niet meteen dat het een doelpunt zou zijn, dat drong pas tot me door toen het erin ging," vat Patris samen. "Zoals ik al zei, dat was echt niet mijn bedoeling."