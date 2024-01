🎥 Pijnlijk! Club Brugge-speler houdt fameuze bult over aan goal

Club NXT pakte zondag een onverwachte zege tegen SK Beveren. De jongelingen van blauw-zwart zagen Shion Homma scoren. De kwieke Japanner moet echter nog leren dat hij altijd zijn omgeving moet blijven in het oog houden.

Vlak voor het einde van de wedstrijd manoeuvreerde Homma behendig langs een tegenstander in het strafschopgebied van de tegenpartij en plaatste de bal subtiel over de doelman. Het was even afwachten hoe het vervolg zou verlopen, dus hield Homma de bal nauwlettend in het oog. Tijdens dit moment van anticipatie merkte hij echter niet op dat een paal het doelnet strak hield.

Precies op het moment dat de bal, via een verdediger van Beveren, over de doellijn rolde, botste Homma ongelukkig met zijn hoofd tegen de paal. Dit resulteerde in een behoorlijke bult. Gelukkig kon de Japanner er wel om lachen.