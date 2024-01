Profetische woorden van Hein Vanhaezebrouck maken het extra pijnlijk: "Betalen om ze kwijt te zijn en krijgen er nul euro voor, noppes"

KAA Gent moet het deze maand doen met een vertimmerd elftal. De verkoop van Malick Fofana en Emmanuel Gift Orban is bewust, maar vier andere spelers zijn ook niet beschikbaar dezer weken. En daar was niets aan te doen. Bovendien zijn hun weinig speelminuten een extra doorn in het oog.

Hein Vanhaezebrouck had zich vooraf al druk gemaakt in het feit dat er geen geld naar KAA Gent vloeit voor de afwezige spelers op de Asian Cup of African Cup of Nations. "We kunnen er niets aan doen, ook al gaan ze niet vaak starten en misschien niet veel minuten maken. We zijn we ze toch kwijt én we gaan er een maand voor betalen."

"En we krijgen er nul euro voor, niets, noppens. We hebben er niets aan, het is een heel rare situatie. Op een WK of EK krijg je centen per dag dat je spelers weg zijn, maar op de Asian Cup en Afrika Cup krijg je niets, dat is niet evident en geeft geen ruimte om andere dingen te doen."

297 speelminuten op 1080 voor de vier Buffalo's in Asian Cup en Afrika Cup

"We geven nu dus geld uit aan jongens die er niet zijn in januari. Het is te zot voor woorden en raar dat er nog niemand over gevallen is. Hopelijk komt iedereen op zijn minst zonder blessures en gezond terug thuis, zodat we ze in februari wel kunnen gebruiken."

© photonews

Ondertussen lijken de woorden van Hein Vanhaezebrouck wel opnieuw vrij profetisch te zijn, als we eens kijken naar wat de vier spelers van KAA Gent in de groepsfase allemaal hebben mogen uitvlooien. Een extra pijnlijke zaak dus. In totaal verzamelden ze op twaalf wedstrijden en een totaal van 1080 mogelijke speelminuten er voorlopig amper 297, of 27,5% van de minuten. Er waren twee basisplaatsen en vijf invalbeurten.

Tarik Tissoudali zat met Marokko op de bank tegen zowel Tanzania als Congo. Tegen Zambia mocht hij wél 18 minuten meespelen voor de Marokkanen, die ook door zijn naar de achtste finale. Daarin wacht Zuid-Afrika.

De enige Gentenaar die wél veel minuten maakt. Zowel tegen Mauretanië als Algerije was hij er de volledige wedstrijd bij, tegen Burkina Faso was hij geelgeschorst. In de achtste finales is hij er tegen Namibië mogelijk opnieuw bij.

© photonews

Hong is in alledrie de wedstrijden van Zuid-Korea mogen invallen. Tegen Bahrein kreeg hij 18 minuten, tegen Jordanië 44 minuten en tegen Maleisië 28 minuten. Daardoor zit hij aan 90 minuten, zijn land is met 5 op 9 ook door naar de achtste finales. Daarin wacht Saoedi-Arabië (of Thailand).

Watanabe mocht tegen Indonesië negen minuten voor tijd invallen, tegen Vietnam bleef hij de hele match op de bank en tegen Irak zat hij zelfs niet op de bank. In de achtste finales volgt Bahrein.