Vier matchen in tien dagen, dat heeft consequenties bij Anderlecht: "Zondag zal niet dezelfde ploeg op het veld staan"

Anderlecht speelt van donderdagavond tot volgende week zondag achtereenvolgens twee keer tegen Union, daarna tegen KV Mechelen midweeks en zondag komt dan Gent op bezoek. Da's veel voor een kern waarin toch wel wat spelers sukkelden met blessures.

Thomas Delaney komt in geen van die vier matchen in actie, want zijn spierblessure is nog niet genezen. Maar voor een veteraan als Jan Vertonghen kan dat al veel worden. Om niet te spreken van Thorgan Hazard, die de afgelopen maanden amper trainde, en van Kasper Dolberg, die ook al heel wat trainingen moest overslaan.

Toch stonden ze alle drie aan de aftrap tegen OH Leuven. Al was hun gebrek aan matchritme er wel aan te zien. "Dat klopt", knikte Riemer. "Maar het zijn afwegingen maken. In het geval van Thorgan heeft hij dat matchritme nodig. Hij staat dus tegen Union ook aan de aftrap."

Ik hoop dat Puertas en Amoura spelen

Hazard heeft dat misschien wel het meest van allemaal nodig. "Hij liep zijn blessure op tegen Cercle en speelde tegen Genk nog met een injectie. Sindsdien stond hij lang aan de kant en toen hij eindelijk fit was, werd hij ziek op stage. Hij heeft een heel onstabiele periode gehad. Het is onmogelijk om daar geen weerslag van te voelen. Anders hoef je ook geen trainingen te organiseren."

Tegen een mogelijk gedecimeerd Union zullen ze de creativiteit van Hazard wel nodig hebben. Al weten we nog niet of Puertas klaar zal zijn en of Amoura wel degelijk in het land geraakt. "Ik hoop dat ze spelen. In het belang van het Belgisch voetbal is het belangrijk dat de twee beste teams met de beste spelers op het veld staan."

Maar Riemer liet ook al weten dat hij zondag met een andere ploeg zal starten in de tweede match tegen Union. "Ik moet nog zien hoe ik het ga oplossen. Ik kan vroeg wisselen of hen 90 minuten laten spelen. Maar zondag zal niet dezelfde ploeg op het veld staan."