Drama voor Limburgse derby wanneer keeperstrainer hartaanval krijgt tijdens opwarming: "Dan wordt voetbal even de grootste bijzaak"

Voor de Limburgse derby werd Dennis Rudel, keeperstrainer van STVV onwel. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd waar hij onderzocht wordt.

STVV-doelman Jo Coppens verduidelijkte de situatie na afloop. "Hij kreeg een hartaanval voor de wedstrijd. Het was onze keeperstrainer, daar heb je altijd een speciale band mee."

De keeper was duidelijk aangedaan door het gebeuren. "Ik heb 20 minuten van mijn opwarming verloren, dat maakt mij dan ook geen fuck uit als ik helemaal eerlijk ben. Voetbal wordt dan even de grootste bijzaak", reageerde Coppens geëmotioneerd.

Sintr-Truiden speelde uiteindelijk gelijk tegen KRC Genk na een laat doelpunt van Ryotaro Ito. De wedstrijd werd bovendien ook nog een tijd stilgelegd wegens wangedrag van Genkse supporters. Die wierpen vuurpijlen op het veld.

STVV-coach Thorsten Fink zag dat de sfeer goed zat in het stadion, al liet het drama dat voor de aftrap gebeurde wel een flinke indruk na bij de kern.

"Deze wedstrijd had alles wat een derby moet hebben, we hadden een vol huis. Het was voor ons moeilijk om in het begin geconcentreerd te spelen want onze keeperscoach moest naar het ziekenhuis gebracht worden. Iedereen was nog in shock in het begin van de wedstrijd."

"We speelden een goede wedstrijd tegen een topteam. We hebben gevochten en alles gegeven, dat hadden we aan de supporters beloofd. We hadden op het einde nog de overwinning kunnen halen. Maar ik heb vrede met het gelijkspel", besluit Fink.