Dit kan toch echt niet meer? Ook match in derde provinciale moet herspeeld worden ... het BAS gaat zijn werk hebben!

Iedereen voorspelt een regen aan klachten in 1A, maar blijkbaar is het nu ook al doorgedrongen tot in de lagere reeksen. Na de hetzij rond de reservenwedstrijd tussen Berchem Sport en Tempo Overijse is het nu ook hommeles in ... derde provinciale.

Een diepe bal van Deftinge was volgens Het Nieuwsblad de aanleiding voor een strafschop voor de thuisploeg. Volgens de interpretatie van de scheidsrechter werd de bal vervolgens door een verdediger van Wortegem teruggespeeld op zijn doelman, die de bal met de handen vastnam. De ref floot vervolgens strafschop voor Deftinge in plaats van een indirecte vrije trap zoals de reglementen voorschrijven. Derde provinciale B in Oost-Vlaanderen staat op zijn poten En daarna gingen de poppen dus aan het dansen. Deftinge won zijn wedstrijd, maar de wedstrijd moest worden opnieuw gespeeld. En nu trekt Deftinge tegen die beslissing dus naar ... het BAS. En daarmee lijkt het voetbal nu dus definitief naar de knoppen. Wortegem is het nummer drie in derde provinciale B in Oost-Vlaanderen, Deftinge staat vijfde. Belangrijk dus mogelijk met oog op mogelijke play-offs en eventuele promotie, maar het lijkt dus helemaal van het padje af te gaan zijn.